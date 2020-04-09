فهيمة تستقبل رمضان بالمديح والأناشيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تستعد الفنانة فهيمة عبد الله لتسجيل مجموعة من المدائح والأناشيد الدينية التي تعظم شهر رمضان، وفضله على سائر الشهور، وفضل صيامه وقيامه. وكانت فهيمة قد درجت على تسجيل المدائح النبوية والأناشيد الدينية في كل موسم، وتحفظ لها الفضائيات والإذاعات الخاصة مجموعة من التسجيلات. وبحسب صحيفة آخر لحظة، شاركت فهيمة من قبل في حلقات تلفزيونية مع المادح الراحل الجيلي الصافي، بثتها قناة الشروق في رمضان من العام قبل الماضي.

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