الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن “الجيش الوطني الليبي”، مساء اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ليبيا.
وقالت شعبة الإعلامي الحربي التابعة لقوات “الجيش الوطني الليبي”: “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها”.
ويتهم “الجيش الوطني الليبي”، الذي يقوده المشير خليفة حفتر ويشن منذ 4 أبريل 2019 عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، الحكومة التركية بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم “المليشيات الإرهابية”، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، التي تتمركز في العاصمة.
وتحدثت قوات حفتر عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التركية، حيث تم الإعلان المرة الماضية عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ليبيا يوم 6 أبريل.
من جانبها، طالبت حكومة الوفاق مرارا بملاحقة الدول الداعمة لحفتر، الذي تصفه بـ”مجرم الحرب”، مشيرة إلى مصر والإمارات وفرنسا.
RT
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