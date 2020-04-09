عاجل.. السودان: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا 

الخميس 9 أبريل 2020 كتب محمد أمين اكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى ١٥ حالة حتى اليوم الخميس، عدا حالتي وفاة.

واشار تقرير الوزراة إلى أن الحالة رقم ١٥ هو سوداني في الأربعينيات من العمر قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة و يتلقى حاليا" الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل. ونوهت ادارة الوبائيات الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ ٢٣٨ حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.

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