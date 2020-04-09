إستقرار في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21 (تركي) 7500 جنيه وإيطالي 7500 جنيه وكويتي 7000 جنيه وبحريني 7000 جنيه وسعودي 6800 جنيه)، مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام (التركي والكويتي والبحريني والسعودي) 5300 جنيه.

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