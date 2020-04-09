تدابير من الطاقة والتعدين لإنهاء أزمة البنزين

اخبار الخليج 365:
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن بدأ ضخ كميات من البنزين في الخرطوم والولايات تقدر بخمسة آلاف طن اعتبارًا من الجمعة والأيام المقبلة. وتوقعت لجنة آلية ضبط ومراقبة الوقود انحسار صفوف البنزين بولاية الخرطوم خاصة يومي (الجمعة) و(السبت). وكشفت اللجنة أنه تم تدفيع كميات من البنزين للولايات لسد الحاجة وستتم مضاعفة الحصة ابتداءً من الأحد المقبل. يذكر أن وزارة الطاقة والتعدين تعمل جاهدة لحل أزمة الوقود في البلاد، خاصة أن كمية الإنتاج المحلي لا تكفي لسد حاجة المستهلك وتعمل في تنسيق تام مع وزارة المالية لسد النقص من المحروقات عن طريق الاستيراد.
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