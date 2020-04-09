أسرة موسى هلال تناشد الجهات الحكومية بإطلاق سراحه في عهد الحريات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جددت أسرة الشيخ موسى هلال – زعيم قبيلة المحاميد – المطالبة بإطلاق سراحه فوراً، وأبدت تخوفها من إصابته بفايروس (كورونا ).
وتم اعتقال الشيخ موسى هلال منذ العهد البائد وبأمر من المخلوع في 28 نوفمبر من العام ٢٠١٧، وثلاثة من أبنائه هم حبيب وفتحي وعبد الباسط، إلى جانب شقيقه عمر هلال وعدد كبير من معاونيه بعد معركة ضارية جرت فى مقر إقامته بمنطقة مستريحة بمحلية كبكابية شمالي دارفور. وقالت زوجته نجاة حسين لـ(التيار)، إن الشيخ موسى والمحتجزين معه يتواجدون في زنازين معتمة ولا يرون الشمس، مبينة أن هذا الوضع يساعد على احتمالية إصابتهم بالوباء. وناشدت المجلس السيادي ومجلس الوزراء والجهات العدلية بالتدخل السريع لإطلاق سراح موسى هلال وأبنائه وأقاربه، خاصة وأن البلاد تمر بالذكرى الأولى للثورة التي شعارها “حرية سلام وعدالة” .
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