شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يعالج داخل أحد المستشفيات في لندن بعد إصابته بفيروس “كورونا”، تتحسن ويتلقى علاجا بالأكسجين.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن “وزير الخارجية دومينيك راب سيترأس أي عملية اتخاذ قرارات تتعلق بإجراءات الإغلاق”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.
وأضاف أن “بريطانيا لم تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بعد”.
وكان بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت السلطات في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، 786 حالة وفاة بسبب فيروس “كورونا” المستجد المسبب، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 6 آلاف شخص، في أعلى معدل وفيات يومي بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية تكشف تطورات الحالة الصحية لرئيس وزرائها بوريس جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.