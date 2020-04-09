الموافقة على تمديد عمل لجنة فَض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

وافقت السُّلطات المعنية بمخرجات التقرير النهائي للجنة الوطنية المُستقلة للتحقيق في قضية فضّ اعتصام القيادة العامة، لطلب رئيس اللجنة د. نبيل أديب بتمديد أجل عمل اللجنة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في يونيو المُقبل. وأكّد أديب لـ(الصيحة) أمس، اكتمال المُدّة الزمنية المُقرّرة لتسليم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء في 22 مارس الماضي، لتبدأ المُهلة الإضافية والتي تبقى منها شهران ونصف لتسليم مخرجات تقرير اللجنة للجهات المعنية. وترك أديب، أمر تسليم التقرير حسب المُهلة الممنوحة، أو ربما أقل من ذلك للظُّروف الصِّحية حسب تحوُّطات الأوضاع الصحية المُتعلِّقة بفيروس “كورونا”، وقال: “كله وارد في ظل الظرف الصحي الذي تمر به البلاد”، وأضاف: “مازلنا في مُهلة التمديد، لكن هناك صُعُوبات تتعلّق بفيروس كورونا ومنع حركة التجوال”، وأشار إلى أنه تبقى شهران ونصف لتسليم التقرير، وربما تفرغ اللجنة قبل المدة المُحدّدة، ورغم الصُّعوبات الذي ذكرها أديب، كشف عن استمرار عمل اللجنة وعَقد الاجتماعات، وأضاف: “ربما الظروف تتغيّر وننخرط في إجراءاتٍ جديدة”. الصيحة

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