شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة “أنصار الله”، إن صنعاء تتمسك بوقف كامل للحرب ورفع الحصار بشكل نهائي.
وأشار البخيتي في تصريحات لقناة “الميادين”، إلى أنه
“تم رصد اتصالات بين ضباط في التحالف العربي ومرتزقتهم من أجل إدخال فيروس كورونا إلى البلاد”.
وتابع “استمرار الحصار على اليمن يعني استمرار العدوان العسكري من قبل التحالف العربي، وهذا يعني أن الحرب مستمرة”.
وأوضح البخيتي أن “خطوة السعودية اليوم هي مجرد مناورة، حيث أنها أعلنت أكثر من مرة عن وقف العمليات العسكرية، لكنها لم توقف اعتداءاتها على أرض الواقع”.
كانت هذه تفاصيل خبر البخيتي: خطوة السعودية مجرد مناورة والحرب مستمرة بسبب حصار البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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