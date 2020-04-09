تعرف على اجمالي مساهمات حملة (القومة للسودان )

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

بلغ إجمالي المساهمات بالجنيه السودانى للحملة القومية للبناء والتعمير (القومة للسودان ) التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك مؤخرًا حوالى 61881264جنيه سوداني بحسب وكالة السودان للانباء(سونا) حتي الساعة 8:45 من مساء امس الاربعاء الثامن من ابريل الجارى.

واشارت الحملة الى أنه بامكان المواطنين المساهمة من داخل السودان عبر حساب القومة للسودان 2019 لكل العملات الحرة في كل البنوك التجارية، وأكدت الحملة انه لايوجد محصلين لهذه الحملة غير هذه المنافذ .