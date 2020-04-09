الخرطوم .. مظاهرات تطالب بإسقاط حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم “الخميس”، تطالب بإسقاط حكومة الفترة الانتقالية رافعين شعار (تسقط بس) حاملين لافتات كتب عليها، ” لا للاستعمار الجديد”، “لا للتدخل الاقليمي في الشأن السوداني”.

وقد نظمت الاحتجاجات مجموعات تعرف بـ”الحراك الشعبي الموحد”، تضم محسوبين على النظام السابق، ورفعت شعارات مناوئة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونددت الاحتجاجات التي انطلقت من وسط الخرطوم في طريقها إلى القصر الرئاسي، بالحكومة الانتقالية ورددت هتافات (حكومة الجوع تسقط بس) و(حكومة الشحدة تسقط بس)، ودعت إلى إسقاط حكومة تحالف قوى الحرية والتغيير.

وخرج المتظاهرون رغم الاحترازات الصحية الموضوعة لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” بمنع التجمعات والاكتظاظ.