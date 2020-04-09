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الكشف عن عقار يقضي على فيروس كورونا خلال 48 ساعة فقط

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مجلة “Antiviral Research” عن توصل علماء من جامعة موناش الأسترالية بالتعاون مع المشفى الملكي في مدينة ملبورن، إلى عقار مضاد للطفيليات المسؤولة عن تكاثر فيروس السارس في الخلايا البشرية.
وبحسب المجلة الأسترالية، قام الباحثون بإعطاء هذا المضاد المسمى بـ”إيفرمكتين” للمصابين الجدد بفيروس المستجد الذين لم تتعد إصابتهم الساعتين، واتضح من خلال هذا الاختبار أن المضاد حارب الخلايا المرتبطة بانتشار الفيروس وانخفض عددها بنسبة 93% بعد 24 ساعة فقط وارتفعت النسبة إلى 99% بعد يومين.
ويقول التقرير العلمي للبحث “بعد مضي نحو 48 ساعة على التلقيح زاد تأثير العقار المضاد المدعوم بالإيفرمكتين، حيث أدى إلى انخفاض الفيروس في الخلايا بنسبة كبيرة جدا”.
ويضيف التقرير العلمي: “هذا يشير إلى أن استخدام هذا الدواء أدى إلى القضاء على جميع الخلايا المرتبطة بالفيروس”. وأضاف التقرير في خلاصته أنه لم يكن للإيفرمكتين تأثير سام على الأشخاص المختبرين.
ويأمل العلماء في أستراليا أن تكون هذه الاختبرات والنتائج فاتحة لإيجاد عقار فاعل يمكن استخدامه للقضاء على فيروس كورونا وتخليص البشرية من الوباء بأقرب فرصة ممكنة.

سبوتنيك

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