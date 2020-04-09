تعرّف على التفاصيل..ترباس يشن هجوما عنيفا علي مكارم بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شن الفنان كمال ترباس هجوماً عنيفاً على المطربة مكارم بشير بعد عودتها للمشاركة عبر برنامج (أغاني وأغاني) الذي يبث عبر الشاشة الزرقاء خلال شهر رمضان عقب قرارها بالانسحاب بسبب إعفاء المدير العام حسن فضل المولى. وقال
“ترباس” موجهاً حديثه لمكارم: انسحابك أو مشاركتك بماذا يفيد البرنامج طالما ترددي أعمال الكبار من الفنانين منذ ظهورك، كان من الأكرم لك أن تكوني صاحبة مبدأ وتتمسكي بقرار الانسحاب حتى يحسب لك موقفاً في يوم ماً. ووصف “ترباس” مكارم بـ”الكومبارس” موجهاً حديثه لها
مجدداً قائلاً: كان من الأفضل لك أن تعودي بصمت بدلاً من أن تطلقي تصريحاتك هنا وهناك، مشيراً إلى أنه رفض لها أن تردد أعماله بعد أن طلبت منه ذلك بسبب عدم وفائها للراحل إبراهيم حسين.
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