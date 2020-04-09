حمدوك يلتقي وزير الري والموارد المائية ورئيس المخابرات العامة المصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: إلتقى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم الخميس، وزير الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية و رئيس المخابرات العامة المصرية.

و بحث اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة.

أكد الطرفان في نهاية اللقاء على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

و من المرتقب زيارة لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل. المادة السابقة بنك المال المتحد يحصل على رخصة فيزا (Visa) المقالة القادمة الكشف عن عقار يقضي على فيروس الكشف عن عقار يقضي على فيروس كورونا خلال 48 ساعة فقط

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