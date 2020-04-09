بنك المال المتحد يحصل على رخصة فيزا (Visa)

الخليج 365 :
أعلن بنك المال المتحد الرائد في تقديم خدمات صيرفة الشركات والمؤسسات حصوله على رخصة من فيزا (Visa) العالمية بتاريخ 7 أبريل 2020 لإصدار منتجات الدفع التي تحمل علامة (Visa) العالمية.
وتمثل رخصة الإصدار علامة فارقة في مسيرة البنك والذي يسعى باستمرار للتعاون المتواصل مع كبرى الشركات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.
وقال يوسف أحمد التني الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك في تصريحات صحفية بحسب سونا إن بنك المال المتحد فخور بهذا الإنجاز الذي يؤكد على تميزه في السوق السوداني وسعيه لتزويد عملائه بأحدث المنتجات والخدمات العالمية وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك،
مؤكدا ثقته في أن المنتجات الجديدة ستميز عملاء البنك وتوفر لهم خدمات فريدة وستمكن الاقتصاد الوطني من الاندماج في الاقتصاد العالمي فضلا عن المساعدة في تحقيق الشمول المالي.
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