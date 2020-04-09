إرتفاع جديد في أسعار الدولار والريال والدرهم بالموازي اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة في السوق الموازي بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم استمرار ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. واصطحب الدولار في رحلة صعوده هذه المرة الريال السعودي والدرهم الإماراتي، حيث تم تداول،الدولار بواقع (146) جنيهاً للشراء و(145) للبيع. ووصل سعر الريال السعودي إلى (38) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (40) جنيهاً، اليورو (151) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (172) جنيهاً، الدينار الكويتي (262) جنيهاً، الجنيه المصري (9)،جنيهات، الريال العماني (223) جنيه، الدينار البحريني (213) جنيهاً، الدينار الليبي (49) جنيه والريال القطري (38) جنيه. المادة السابقة تصاعُد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان المقالة القادمة تعرّف على التفاصيل..ترباس يشن هجوما عنيفا علي مكارم بشير

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