قحت تأجل منبرها المقرر انعقاده عصر اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: أعلنت قوى الحرية والتغيير (قحت) على نحو مفاجئ تأجيل منبرها والذي كان مقرراً ان ينعقد عصر الخميس بوكالة السودان للانباء (سونا) إلى وقت يحدد لاحقاً. ولم تتحصل (الانتباهة أون لاين) على أسباب التأجيل. وكان من المتوقع أن تطرح الحرية والتغيير رؤيتها حول كثير من الملفات المهمة التي تظلل الساحة السياسية والاقتصادية.

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