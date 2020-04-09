السودان ومصر يؤكدان التزامهما بمسودة واشنطن لملء وتشغيل سد النهضة

الخميس 9 أبريل 2020 أعلنت دولتا السودان ومصر تمسكهما بمسودة واشنطن الخاصة بقواعد الملء الأول وتشغيل سد النهضة، وماتم التوافق عليه في اعلانالمبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في العام 2015.

والتقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالخرطوم اليوم (الخميس) وزير الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية، ورئيسالمخابرات العامة المصرية،بحضور وزير الري والموارد المائية ومدير المخابرات العامة السودانيين. Advertisements وبحث اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة. وأكد الجانبان على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلانالمبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015. وناقش اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

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