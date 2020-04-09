شكرا لكل من أسهم في مكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى ظل الازمة الكبرى التى تجتاح العالم نجد ان الجميع وكل من مواقع عمله ومسؤوليته يعمل بكل جهده ضمن المشروع الموحد الكبير للتصدى للجائحة واتفاق الناس على هزيمة فيروس كورونا وانهاء الخطر العام الذى يتهدد البشرية جمعاء .

ومع التأكيد على ان الجميع يشاركون فى هذه المعركة مع عدو صامت لايعرف الفوارق بين الناس فالكبير والصغير ، والوزير والغفير ، والغنى والفقير كلهم مهددون بهذا المرض الخطير ، وهو مرض لايعرف الأبيض أو الأسود ولايميزبين اتباع الديانات وغير المتدينين ، وخطر بهذا الشكل لابد ان تتكاتف كل الجهود لدحره ، ولايمكن الاستهانة بجهد أى شخص مهما كان قليلا فانه حتما سوف يسهم فى الجهد الكلى .

ولاشك ان للعاملين فى الحقل الصحى الدور الأكبر فهم جميعا بمختلف درجاتهم فى الخطوط الأمامية للمواجهة مع العدو ، وهو عدو خفى لاتعرف من أين يأتيك ولا كيف تحتاط لحماية نفسك منه ، وعادة هؤلاء العاملون بالحقل الصحى هم المعرضون اكثر من سواهم للخطر باعتبارهم مخالطون مباشرة للمرضى ، وعلينا ان نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل عضو فى هذا الجيش الأبيض الملائكى الذى يخدم الإنسانية ككل ويعرض نفسه الخطر.

والى جانب العاملين فى القطاع الصحى ككل لابد من توجيه اشادة وصوت شكر لكل العاملين بالقطاع الامنى من جيش وشرطة وامن افرادا وقيادات على الدور الكبير الذى ظلوا يقومون به فى هذه الظروف العصيبة ، فهم الذين ينظمون تحرك الناس ويضبطون الاوضاع ويشرفون على تنفيذ القرارات الخاصة بتقييد حركة الناس وضبط التفلتات التى تحدث هنا وهناك ويمكن ان تترتب عليها اثار سالبة تسهم فى زيادة انتشار المرض ، وهؤلاء الجنود منتشرون وسط المدن وفى الريف وعلى الحدود فلهم التحية والتقدير.

وهناك اخرون بالطبع عملوا على المساهمة فى التصدى لهذا المرض وساعدوا فى نشر التوعية للجماهير ومن هؤلاء فنانون وشعراء وممثلون ورياضيون وغيرهم تكاملت جهودهم مع الاتيام الصحية والامنية وهؤلاء جميعهم لابد ان نشكر جهودهم ونثمن ادوارهم وندعو لهم بالخير والتوفيق.