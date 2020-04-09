بن زايد يشتري صمت المجتمع الدولي.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من الامور الدائمة التى ظلت ملازمة لحكام الأمارات هى انتهاك حقوق الانسان وعدم التزامهم مطلقا بما توجبه الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود التى تنظم هذه المسائل ، ويوما بعد يوم تتضح انتهاكات جديدة وتعديات متواصلة على الحقوق الاساسية للمواطنين ، وليس اكبر واصعب من التأمر على الناس والتحكم فيهم وعدم اعطائهم الحق فى اختيار حكامهم ونظام حكمهم وادارتهم ، وحكام الأمارات كغيرهم من الحكام المستبدين لايقيمون وزنا ولايعطون اعتبارا لرأى الشعب ولايرون له الحق أصلا فى ان يقرر فى شأن الحكم والادارة وموارد البلد وعلاقاتها الخارجية لذا تراهم لايتأثمون من اقامة علاقات مع العدو الصهيونى ضاربين عرض الحائط بالموقف الشعبى الرافض لهذه العلاقات ، وتراهم اذلاء أمام غطرسة ترامب ينفذون مايطلب ويدفعون له كل مايريد دون مراعاة لحقوق شعبهم ، ويهدرون موارد بلدهم فى الباطل والسوء وصناعة المشاكل وخلق الفتن كما هى مواقفهم فى سوريا وتاجيجهم الحرب بها ، وتآمرهم على الشعب الفلسطينى ووضع يدهم بيد العدو الغاصب القاتل بل يذهبون ابعد من ذلك وهم ينتبدون طيارين من جيشهم المسلم وابناء بلدهم ليشاركوا مع جيش الاحتلال الصهيونى فى ضرب غزة ، ويدفعون تكاليف الحرب الأمريكية الصهيونية لسحق المقاومة ، ويتبنون صفقة ترامب المشؤومة لبيع القدس وهى بيع من لايملك لمن لايستحق ، وحكام الأمارات يزجون بجيشهم فى اليمن ليقتل اهلها وينشر الخراب والدمار فى هذا البلد العربى المسلم ، وغير هذا كثير من افعال الأمارات التخريبية فى العراق وليبيا وتونس والسودان وربما فات علينا أضعاف ماذكرناه.

حكومة بهذا السوء ، وهذه بعض افعالها ، وماخفى اعظم ، كيف ننتظر منها انصافا لشعبها أو حماية له أو رعاية لعهود ومواثيق دولية ؟ أو حرصا على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين .

نقول هذا ونحن نقرا فى الأخبار ان تسريبا جديدا يمثل فضيحة للنظام الإماراتي وعلى راسه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد قد خرج للعلن مؤخرا لكنه لن يؤثر فى بن زايد الذى يعتمد على علاقته بترامب وامريكا والمؤسسات الدولية التى تتحكم فيها الصهيونية العالمية .

وعن الخبر حول انتهاك حقوق الانسان فقد أكدت المعتقلة الإماراتية أمينة محمد العبدولي أنها تخوض إضرابا عن الطعام منذ 23 فبراير 2020 احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها وتهديدها بفتح قضية جديدة ضدها.

وبحسب ما نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، فإن رسالة العبدولي الصوتية خرجت من بين جدران سجن الوثبة في صحراء أبوظبي تكشف عن انتهاكات داخل السجون وتعرضها للتهديد المستمر ، وقالت العبدولي إنها دخلت الآن الشهر الثالث في الإضراب عن الطعام وسط إهمال تام لصحتها، ولم تكترث إدارة السجن لها حتى أن الإدارة لم ترسلها ولو لمرة واحدة لعيادة السجن.

وأكدت العبدولي أن آثار الإضراب واضحة عليها مثل فقدان الكثير من الوزن والإرهاق.

وختمت العبدولي رسالتها بتوجيه نداء استغاثة لمنظمة العفو الدولية وجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والإفراج عنها وعن زميلتها مريم البلوشي ولم شملها مع أطفالها الخمسة، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا في معظم دول العالم واقترابها الشديد من السجون.

ان بن زايد ضمن انه لن يعاقب فلم يهتم برعاية حقوق الانسان فى بلاده وهذا يكشف تلاعبه وشراءه صمت المنافقين من الحقوقيين الدوليين حكومات ومؤسسات

واشخاص الذى يجعل انتهاك حقوق الانسان فى الأمارات مسألة دائمة مستمرة غير قابلة للمعالجة.