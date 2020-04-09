وضوح وشفافية ام اعتراف بالفشل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ما انفكت أزمة الوقود تؤرق الناس فى كل مكان من ارجاء الوطن الرحيب ، ومع مرور الأيام تزداد الامور تعقيدا والمشاكل تراكما ويعانى المواطنون اكثر فاكثر مع كل اطلالة فجر جديد ، وقد صبر الناس طويلا على العناء والتعب وهاقد قد مر عام كامل على الاطاحة بالطاغية ونظامه الفاسد دون ان يتحسن الحال وينصلح الوضع بل ان المشاكل ازدادت تعقيدا ، والامور اضحت أصعب ، وكان الكثيرون يؤملون فى صلاح الحال وإن تتمكن حكومة الثورة من معالجة إلازمات المتلاحقة ، والناس ترى ان عليها الصبر وامهال الحكومة الوقت الكافى باعتبارها قد ورثت حالا بالغ السوء من النظام البائد ، وعذر المواطنون الحكومة على عدم تمكنها من علاج المشاكل فى الشهور الأولى بل وحتى بعد هذه السنة التى مرت يمكن للناس ان تعذر الحكومة وتتفاعل مع نداءاتها للاصلاح لكن بشرط ان تكون قبضتها قوية وحاسمة ، وإن تتمكن من فرض هيبة الدولة والسيطرة التامة على الاوضاع منعا لاى تفلتات يشهدها الشارع أو انتشار الفوضى واللا مسؤولية ، لكن بكل آسف هذا ماحدث ، وما ازعج الناس اكثر ان الامور انحدرت نحو الاسوأ ، ولم يجد الناس بدا من سؤال المسؤولين ان يصلحوا الأحوال او يعترفوا بفشلهم ويغادروا مفسحين المجال لغيرهم اذ ربما يتمكنوا من فعل شيئ.

وفى غمرة هذه الاحوال البالغة الصعوبة ، وفى الوقت الذى يجب على المسؤولين فعل شيئ لاصلاح الاوضاع ، فى هذا الوقت العصيب يخرج علينا وزير الطاقة والتعدين الباشمهندس عادل على ابراهيم بكلام صعب كاف لوحده لاستقالته ووزير المالية هذا ان لم تستقل كل الحكومة ، فماذا قال السيدالوزير ؟ هيا نقرأ معا كلام الرجل كما ورد فى الخبر التالى :

كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم عن معلومات جديدة بشان ازمة الوقود ، وعزا تمدد الازمة هذه الايام نتيجة للازمة المالية السيئة التي تعاني منها البلاد. وقال عادل (بحسب صحيفة آخر لحظة): ان وزارة المالية والبنك المركزي ليس لديهم احتياطات من العملات الاجنبية ، واضاف ان الخزينة العامة خاوية من النقد الاجنبي ، ونبه الوزير الى ان تمدد ازمة الوقود ليس خللا او بطء في الاجراءات التي تقوم بها الوزارة او ضعف كفاءة الوزير كما يعتقد البعض ، وانما سببها عدم توفر اموال لاستيراد الوقود.

ماذا تنتظر اذن ياسيادة الوزير ؟ بل الاحرى كل حكومتك ماذا تنتظر ؟ اليس كلامك هذا دليل عجز الحكومة عن توفير الضروريات ؟ وماذا نفعل بكفاءاتكم وتاهيلكم العلمى وخبراتكم العملية ونياتكم الجميلة ما دامت لاتنعكس ايجابا على اوضاعنا اليومية ؟ ماهى مهمة الحكومة ؟ وإن عجزت عن اداء مهامها فما الذى يبقيها ؟

البعض قد يثمن شجاعة السيد الوزير وشفافيته ووضوحه وصراحته مع الشعب وهذا حتما امر جيد لكن ماذا بعد ؟ لابد ان يفهم السيد الوزير وكل الوزراء ان الشعب يريد نتائج فورية تشعره بانكم فى طريق الحل ولو فى أول خطوة فيه أو فاذهبوا رحمكم الله .