شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإرسال مساعدات طبية الى دولة الكيان الصهيوني لمساعدتها في ازمة فيروس كورونا الذي يشهد تزايدا في الاصابات بالاراضي المحتلة.
وقد شملت المساعدات اجهزة طبية وكمامات وأقنعة التنفس N95 والقفازات الجراحية وبعض اكفان الموتى.
في الوقت الذي تعاني الولايات المتحدة الامريكية من نقص حاد في المعدات الطبية والصحية من كمامات واوقية واكفان الموتى الذين لم تعد تسعهم ثلاجات المستشفيات، وخاصة في مدينة نيوريوك التي باتت بؤرة الوباء الاولى في امريكا.
مصادر اشارت الى ان فيروس كورونا اوشك على ان يقعد القطاع الطبي الامريكي العتيد على ركبتيه، فنقصق في الاجهزة الطبية والأسرى بالمستشفيات.
الطواقم الطبية بالمستشفيات ملوا من وعود الساسة الذين بشروا بملايين الكمامات والقفازات، لم يروا تحقيق الوعود بعد فقرر البعض منهم هجر عملهم الذي اصبح شاقا.
ووفقا لتقارير امريكية فقد نصحت وزارة الصحة في ولاية تينيسي الامريكية، الأطباء باستخدام الحفاظات ونظارات السباحة الواقية، لحماية وجوههم إذا لم يتمكنوا من الحصول على معدات الحماية الشخصية بسبب النقص المرتبط بانتشار COVID-19.
كانت هذه تفاصيل خبر امريكا تعاني ازمة نقص المعدات الطبية.. ترامب يرسل اجهزة طبية وكمامات لدولة الاحتلال الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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