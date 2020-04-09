البحرين ترفع الحظر عن مواشئ السودان

الخليج 365 :

كشف خالد علي الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين على ان وزارة البلديات رفعت الحظر عن مواشي السودان من الأغنام (ضأن، ماعز) والجمال والأبقار والسماح بتصديرها إلى البحرين.

ويأتي هذا التحرك من قبل وزارة البلديات البحرينية بطلب من رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، بناءً على تقييم الوضع وتطبيق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة التي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية ويرى الأمين ان آلمتعاملون في سوق المواشي في البحرين ينتظرون رفع الحظر و يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن والمقيم، كونه يسهم في تلبية حاجة السوق المحلية من المواشي وتحقيق توازن بين العرض والطلب مما يؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، خاصة في هذا التوقيت ليتم تأمين زيادة الطلب الشرائي على اللحوم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.