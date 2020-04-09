توجيه بمعالجة عقودات صادر الفول السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجهت وزارة الصناعة والتجارة، بخطاب لوزارة الزراعة والغابات بمعالجة جميع عقودات صادر الفول قبل مطلع إبريل الجاري، واكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالوزارة (التبخر).

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قراراً بإيقاف صادر الفول السوداني اعتباراً من مطلع إبريل.

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