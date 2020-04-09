شاهد بالفيديو: مظاهرات عارمة تجوب شوارع الخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - 9 أبريل، 2020 الخليج 365:

blob:https://www.facebook.com/8a93d6ff-a4dd-4949-be24-3cb3e7af1f32 المادة السابقة الدولار يرفع أسعار الأدوات الكهربائية المقالة القادمة تجهيز (300) ألف رأس من صادر الضأن للسعودية

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