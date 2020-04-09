الدولار يرفع أسعار الأدوات الكهربائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تصاعدت أسعار الأجهزة الكهربائية، ووصلت الزيادة في بعض الأدوات 50% خاصة أجهزة التكييف، وأرجع أصحاب محال تجارية سبب الزيادات لارتفاع سعر الدولار ووقف الاستيراد، مشيرين إلى توقف الوارد من قطع الغيار واسبيرات الأجهزة الكهربائية.
وقفز سعر مكيف نسمة 6 آلاف وحدة الى 44 ألف جنيه، و4 آلاف وحدة 40 ألف، والمتحرك الكبير دبل تانك 45 ألفاً، ومكيف سكاي لاين 6 آلاف متحرك بدون ريموت 18800، وكراون 6 آلاف متحرك بدون ريموت 19.000، ومكيف أسكاي 8 آلاف وحدة متحرك ريموت 29.500، ومكيف ديجي 5 آلاف وحدة متحرك ريموت 25 ألفًا، والثابت 8 آلاف وحدة 30 ألفاً، ومكيف الجزيرة قلاب قش 33 ألفاً، والاسبلت “ال جي 18 ألف وحدة انفيرتر” 88 ألفاً.
وتباينت أسعار الثلاجات حسب الماركة والحجم، فثلاجة كراون 6 قدم 19 ألفاً، وأيديال 11 قدماً باب واحد مصرية 38 ألف جنيه، وشارب 10 قدم بابين 39 ألفاً، وهافاب 12 قدم بابين 44 ألفاً، و 14 قدم 38 ألفاً، و16 قدم بابين 48 ألفاً، وتوشيبا 14 قدم بابين 48 ألفاً، و 18 قدم 74 ألفاً.
وبوتاجاز فيمس تركي 4 شعلة استيل 22.500 وبوتاجاز نيكاي تربيزة استيل 3 شعلة نحاس 3.600 وبوتاجاز بيس تربيزة زجاج 3 شعلة نحاس 4.200 وبوتاجاز هافاب تربيزة 4 شعلة نحاس بسعر 4500 جنيه، وبوتاجاز 5 شعلة استيل 15.800 و 5 شعلة زجاج 16.800 وخلاط فريش ضد الكسر 4.500 وعصارة فواكه 8.200 وخلاط تورنادو 4.900 وبانسونيك سرعتين 7.900 وخلاط مولينكس فرنسى 7.700 وخلاط بناسونيك جك زجاج 13.600 جنيه.
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