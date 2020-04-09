عمل جديد بين تاور والبندول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعد المقاطعة والاختلاف الذي لم يستمر طويلاً بفضل الأجاويد وتفهم الفنانين تاور والبندول للأمور رجع الثنائي بعملين جديدين أحدهما كلمات جاهزة استلمها تاور ليلحنها للبندول وعمل آخر من ألحان وكلمات محمود تاور. وذلك بعد أن التقيا وتصافيا في برنامج أغاني وأغاني.

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