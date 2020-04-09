إجراءات لتذليل معوقات حصاد القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت لجنة حصاد القمح بمشروع الجزيرة، عن الاتفاق مع حكومة الولاية على إجراءات لمعالجة معوقات الحصاد، شملت توفير 50 ألف جالون من الوقود يومياً لمشروع الجزيرة والمناقل، وتوفير سيارتين للجنة لمتابعة سير عمليات الحصاد.وقال عضو لجنة الحصاد، مالك عبد العزيز، في تدوينة على الموقع الرسمي لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، إن مخرجات اجتماع اللجنة مع والي الولاية اللواء أحمد صبير حنان، أمنت على حل مشاكل الخيش وتم استلام خيش من الدمازين والقضارف وكنانة وواصل الخيش المستورد بورسودان، وحماية وتأمين المحصول والشون والمخازن ومداخل ومخارج الجزيرة، واستلام فائض القمح من المزارعين، وتوفير 50 ألف جالون في اليوم لمشروع الجزيرة والمناقل، ومراقبة جازولين الحاصدات ووضع جازولين ترحيل القمح لمناطق التخزين ومناطق التشوين، والاهتمام من المكاتب بجمع التكلفة نقدًا من المزارعين، وأشار لتوفير عربتين للجنة الحصاد الأولى بالجزيرة والأخرى بالمناقل.