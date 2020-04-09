طرح سُكّر زنة (10) كيلو بـ(530) جنيهاً لمُواطني الخرطوم

الخليج 365 :
أعْلنت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، عن توزيع سُكّر بأسعار مُخفّضة للمواطنين عبر المحليات ولجان التغيير والخدمات بالأحياء السكنية، وأهابت بلجان التغيير والخدمات كافة، بحصر احتياجات المُواطنين من السُّكّر وتقديمها عبر المحليات لإكمال إجراءات التسليم.
وأكّد مدير عام الوزارة أبو بكر محمد نور المحجوب طبقاً للقرار أمس، أنّ الكميات المطروحة من سلعة السُّكّر تأتي في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء المعيشي على مُواطني ولاية الخرطوم، وحدّدت الوزارة بيع جوال السُّكّر زنة (10) كيلو بسعر (530) جنيهاً.
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