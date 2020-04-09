إتّفاقٌ على تعديل أسعار الخُبز بولاية الخرطوم

الخليج 365 :

أعْلن والي الخرطوم الفريق أول ركن أحمد عابدون حماد، التوصُّل لاتّفاقٍ مع أصحاب المخابز يسمح بإنتاج قطعة الخبز وزن (45 -40) جراماً بسعر (1) جنيه، على أن تكون قطعة الخبز وزن (80 – 90) جراماً بجنيهين، مع التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المُتّفق عليها.

وأكّد الوالي في بيانٍ أمس، أنّ الحكومة اتّخذت كافّة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق، وقال إنّ تحسين معاش الناس وتوفير السلع وضمان انسيابها وتوفير الخدمات الضرورية وجودة تقديمها ظلت هي أبرز أولويات عمل حكومته، وأشار إلى أنه خلال الآونة الأخيرة أصبحت مُشكلة الخُبز هي الأبرز والأكثر إلحاحاً وحاجةً للعلاج، ونوه إلى عقد لقاءات عديدة بين حكومة الولاية وأصحاب المخابز ووكلاء الدقيق وأصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق وللتنسيق مع الجهات المَعنية بصدد المُعالجة، وقال إنّ الولاية تتمسّك دائماً بعدم المساس بأسعار الخُبز باعتباره أساس معاش الناس ويتساوى فيه الجميع، وأضاف: “لكن مع الطفرة الكبيرة في الأسعار عموماً والزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات وازدياد تكلفة تصنيع الخُبز وارتفاع أجور العمالة، كان لا بُدّ من النظر بموضوعية للمشكلة لضمان توفر الخبز”.