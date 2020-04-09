إرتفاع عدد الاصابات بكورونا إلى 25 حالة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الصحة الاتحادية، عدم تسجيل إصابات جديدة بـ”كورونا” عدا الحالات المُسبقة والبالغة (14) حالة مُؤكّدة، بينها حالتا وفاة .

وعقدت اللجنة الفنية لمُجابهة الأوبئة بالوزارة أمس، اجتماعها اليومي برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول وحُضُور الإدارات المُختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.

وأوضحت التقارير الوبائية في الاجتماع، أنّ جُملة حالات الاشتباه بمراكز العزل في السودان (224) حالة اشتباه تراكمياً، منها (25) حالة اشتباه جديدة أمس الأول. المادة السابقة الغريب شنو؟؟.. بقلم اسماعيل حسن المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق9ابريل2020م

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