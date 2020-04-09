نجاح الخندقاوي.. بقلم عمرابي محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تتحدث الالة الاعلامية الكاردينالية عن ضعف وانخفاض حظوظ الدكتور الخندقاوي في الفوز برئاسة الهلال الي مادون الصفر

*ويتحدث الاعلام الهلال بمختلف الاصدارات عن نسب نجاح عالية للخندقاوي في الانتخابات

*والنجاح الذي يتحدث عنه الاعلام الهلالي لاعلاقة له بصندوق الاصوات لامن قريب او بعيد

*النجاح هو نجاح خندقة في الحفاظ علي ماء وجه الهلال وتاكيد حقيقة انه نادي الديمقراطية بحق وحقيقة وليس مجرد ضيعة خاصة بالكاردينال او غيره

*الفوز بالتزكية حالة شاذة في الهلال حدثت مرة في عهد الارباب ولظروف خاصة لااعتقد بانها ستتكرر مرة اخري لا سيما وان ذلك الفوز بالتزكية والذي جعل من الارباب حينها هو الرجل الوحيد في المشهد الهلالي قد اصاب الهلال في مقتل فيما بعد

*الفوز بالتزكية نراه عند اهل العرضة جنوب ورايته ترفرف في الاندية الصغيرة اما في الهلال سيد البلد فالوضع مختلف اذا لا يتسق هذا مع العرف الجاري في النادي العريق ولايتوافق مع تاريخه الطويل والعريض في سوح الديمقراطية

*لهذا يبقي الخندقاوي هو اول الفائزين في الانتخابات

*والفوز الذي اعنيه كمية التقدير والاحترام الذي وجده من مختلف شرئح الشارع الهلالي

*فقد ضجت امس وامس الاول معظم الاسافير والمواقع الهلالية مشيدة بخطوة الرجل في التقدم للترشح في وقت هرب فيه لالكثيرون من الكبار

*والخندقاوي الذي اعرف رجل متصالح مع نفسه يحب الهلال بطريقته الخاصة ولا حدود او سقف لمستوي تضحياته من اجل مصلحة الهلال

*اما شباب تنظيم فجر الهلال والاصالة والصدارة فاعتقد بان التجربة ستضيف اليهم الكثير مافي ذلك شك واني لاعجب من الهجوم عليهم ومحاولة السخرية من ترشيحهم وهو فهم قاصر يشير الي خلل واضح في التركيبة الاخلاقية لبعض افراد المجتمع الهلالي

*وهذه الوضعية تتطلب علاج فوري حتي لا تتفاقم الحالة وتتطور من مرحلة الظاهرة الي حالة المرض الذي يصعب علاجه

*عموما لانملك الا ان نقدم اطنان من الشكر والتقدير لكل من عمل علي ترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية في الهلال

*اخيرا تذكرو ان الهلال هو الكسبان الاول من الممارسة والحراك الديمقراطي

*نواصل