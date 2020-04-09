القبض على عصابة تنشط في تزيف العملات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تمكنت إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية جبل أولياء من القبض على متهمين يقومون بتزييف العملة داخل أحد المنازل بحي العشرة وسط الخرطوم وضبط (5) ماكينات طباعة حديثة وكمية من الأحبار وأدوات التزييف.
وأوضح العميد شرطة امين سعيد محمد مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة انه بناء على توافر معلومات عن نشاط مجموعة من المتهمين يزاولون عمليات التزييف في الفترات المسائية بمنطقة العشرة تم تشكيل أتيام للتقصي والمتابعة وجمع المعلومات تم إعداد كمين محكم ومداهمة المنزل في الساعات الأولى من الصباح حيث تم ضبط كميات كبيرة من المبالغ النقدية المزيفة فئة ال(500) و (200) و (50) مشيراً الي تحريز الموقع بواسطه التيم المنفذ بقيادة رئيس الفرعية.
وتفقد الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مدير شرطة ولاية الخرطوم موقع الجريمة رافقه اللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة إسماعيل خريف مدير مكافحة الجريمة ووفد من بنك السودان برئاسة مدير عام الإصدار الأستاذة ماجدة عبد الوهاب تفقدوا الموقع بمنطة العشرة واقفين على الانجاز الذي يمثل إحدى مكافحة مهددات الإقتصاد الوطني.
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