تفاصيل جديدة في قضية المخلوع….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ايدت محكمة الاستنئاف العليا احكام المحكمة الابتدائية بحبس الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير وذلك بايداعه مؤسسة الاصلاح الادارى والاجتماعى لمدة عامين الى جانب مصادرة الاموال المضبوطة داخل مقر اقامته السابق بييت الضيافة بالقيادة العامة وقررت المحكمة المكونه من ثلاثة قضاه شطب الا ستناف

ويذكر ان الرئيس المخلوع تمت محاكمته فى ديسمبر الماضى بتهمة حيازة النقدى الاجنبى وتهم الثراء الحرام وكان المخلوع اعترف بتلقيه (25) مليون دولار هدية من ولى العهد السعودى محمد بن سلمان. المادة السابقة عدي بينا يا ريس.. بقلم ناهد قرناص المقالة القادمة القبض على عصابة تنشط في تزيف العملات…

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