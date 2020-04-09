من هو الأحق بالجنسية السودانية يا ساطع الحاج؟!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] (لا اعتقد أن المقدمين للمحاكمة يجب ان يتمتعوا بالجنسية السودانية)!

] ذلك ما هرف به رئيس الحزب الناصري ساطع الحاج المحامي متحدثاً للصحفي آدم محمد أحمد بجريدة (الانتباهة) عن من سماهم برموز الانقاذ المتهمين بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989.

] تخيلوا أن هذا الرجل يعمل بمهنة القانون بل ويكثر الحديث عن اهمية الاحتكام اليه وبالرغم من ذلك ينحيه جانباً ويستسلم لاضغانه ومراراته السياسية ليمنح نفسه سلطة المنح والمنع للجنسية السودانية!

والله يا ساطع لو جاء هذا الهتر الفارغ من غيرك لربما تحملناه، ولكنك انت بالذات لست مؤهلاً أخلاقياً ولا سياسياً لتجريم خصومك السياسيين!

] ساتجاوز الجانب الاخلاقي مكتفياً بالتنويه أن مهنة القانون قبل غيرها ينبغي أن تخدم المبادئ والاخلاق وتنافح عن القيم العليا لا أن تكون وسيلة للتكسب الحرام حتى ولو بذبح الفضيلة، وأنا ما بفسر، اما سياسياً فاني اقول لساطع وامثاله إنني لو كنت منتسباً لانسان لانتسبت الى سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وزأرت مفاخراً :(إنني محمدي) ولست ناصرياً او غير ذلك .. وإن كان لا بد من الانتساب الى زعيم سياسي لرمت احد عظماء بلادي، لا رجلاً مختلفاً عليه حتى داخل وطنه مصر ولكن ساطع ينشئ حزباً يسميه، دون خجل، (الحزب الناصري) متبنياً فكر الرئيس المصري الاسبق جمال عبدالناصر، أحد فراعنة مصر وطغاتها، وأحد ابرز رموز القومية العربية في بلد متعدد الاثنيات ويحتل المكون الافريقي نسبة مقدرة من سكانه، فبالله عليكم الا يحق لنا ان نطلب تجريده من الجنسية السودانية ليلوذ الى موطن وجنسية زعيمه عبدالناصر ؟!

] ثم قال ساطع الذي يكذب بايسر مما يتنفس :(النائب العام جزء من الحرية والتغيير التي تمثل (80)% من الشعب السوداني!

] يا سبحان الله! وكيف يكون النائب العام الذي يفترض أن يكون (عاماً) لكل الشعب السوداني ..كيف يكون منتمياً لفئة سياسية معينة، وحتى إن كان منتمياً بالفعل لقحت كيف يجوز لساطع ان يعلن عن ذلك، وكيف يثق خصوم قحت في عدالة رجل قحت وحياده، ثم الا يحق لنا بهذه الشهادة ان نرفع دعوى ضد تعيين النائب العام ونأتي بساطع الحاج شاهداً لنزيح تاج السر الحبر من منصبه؟!

] ثم هل تعني يا ساطع أن كل الذين هم خارج مكونات قحت لا يتجاوزون نسبة (20)% من الشعب السوداني بما في ذلك كل الأحزاب التي انتظمت في الحوار الوطني وفيها المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل والشعبي واحزاب الشرق وحركات دارفور المسلحة الموقعة على السلام والاحزاب المنشقة من حزب الأمة وعشرات الأحزاب الأخرى؟! هل جننت يا رجل أم أنك تهرف بما لا تعرف أم إنه الكذب الذي لا تستحي من الولوغ فيه؟! لكن قبل ان اختم هذه الفقرة : قل لي يا رجل كم هي نسبة الناصريين الذين ينتمون لحزبك وهل حدث أن فازوا هم او جميع احزاب البعث منذ الاستقلال بدائرة واحدة؟! قال (80)% قال!

] لكن ساطعاً وقف كحمار الشيخ في العقبة عندما سئل: لماذا اطلق سراح العسكريين من أعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ الذين قاموا بالانقلاب ولم يطلق سراح المدنيين حتى ولو بالضمان؟!

] تلجلج الرجل ولم يقل شيئاً مفيداً، وهل يستطيع غير ذلك؟!

] وقال ساطع في إحدى فقرات الحوار معلقاً على فشل حكومة حمدوك في التصدي للتحديات الماثلة ???? الحكومة تعاني من ويلات ما فعله الكيزان…) ولكن الرجل نسي في غمرة تخريفه.. نسي زيارته (للكيزان) في دار المؤتمر الشعبي وحضوره اجتماع الشورى ومخاطبته للاجتماع وهتافه (لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء فليعد للدين مجده او ترق كل الدماء)؟! .. ليته لم يجمل وهو يهاجم (الكيزان) الذين يضم ركبهم ايقونة ثورة ديسمبر 2019 المنتمي للمؤتمر الشعبي (الشهيد احمد الخير) .. ولكن هل حمى استشهاد احمد الخير قيادة الشعبي من ايداعها سجن كوبر على يد القحاتة الذين ينتمي اليهم ساطع الحاج؟!

] كذلك حار ساطع جواباً حين سئل: لماذا اقتصرت المحاكمة على انقلاب الانقاذ وسكتت عن الانقلابات السابقة فأجاب بالآتي :(هذا حديث لا قيمة له، نحن نتحدث عن ناس سرقوا ثروات الشعب)! بالله عليكم، هل هذه اجابة يدفع بها محام مبتدئ ليدين بها (الفعل الانقلابي) بغض النظر عن مرتكبيه؟!

] وختم ساطع حديثه المخجل باجابة فضائحية حين قال (نميري كان محترماً وكان دكتاتورياً) هل فهمتم حاجة؟!

] لم اخرج خلال تصفحي لاجابات ساطع الحاج من قناعة ترسخت لدي منذ زمن أن الطيور على اشكالها تقع، فمعظم القحاتة هكذا.. جهل مركب بالقانون وفقر معرفي مريع وانحطاط وحقد تنوء به الجبال الرواسي.