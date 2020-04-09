وقالوا.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– في يومين اثنين..

– وزير الطاقة أمس الأول: نحتاج خمسة وعشرين مليون دولار لبواخر في بورتسودان

– أخبار أخرى في اليوم ذاته

: قحت دفعت سبعين مليون دولار لأسر ضحايا السفينة كول

وزارة العدل في اليوم ذاته

: إدانة السودان باتهام ضرب السفينة كول يشطب

(البيان لم يقل كيف.. ولا.. لماذا شطب)

– الجيش (الذي من تقاليده ألا يخاطب المواطنين) في اليوم ذاته يصدر بياناً عن أنه.. لا يعد لانقلاب

– وزير الصحة.. الحالة الرابعة من إصابات كورونا شفي صاحبها

الوزير يقصد شخصاً معيناً..

(نهار الجمعة.. من يتهم بالإصابة يعتقل.. ومعمل استاك يقول إنه لا إصابة هناك)

– والناس قالوا للوزير

: إن كان السودان قد اكتشف عقاراً يشفي من كورونا في ساعات فلماذا لا يطلقه للعالم

– و إن كان الوزير (يؤلف).. فلماذا….؟

-…

– والجيش ينتشر في الخرطوم أمس الأول

– والشهر الماضي نحدث هنا أن الشيوعي يقرر أن

: نشغل الناس كل صباح بشيء جديد

-وحالة الانشغال ما تريده هو ألا يلتفت الناس إلى ما يفعله الشيوعيون

– والسلسلة/ قبل الكورونا وبعدها هي/

– الرابع عشر من ديسمبر .. موكب شعبي ما يوقفه هو اجتماع بعد منتصف الليل يتعهد لقادة الموكب بشيء وأشياء.. والجيش الذي تجرجره قحت للشارع يسترخي

– بعدها.. السبت الأسبق.. قحت تجعل الجيش يتجارى في الخرطوم وأسلاك شائكة وسط الخرطوم… بينما في الحقيقة لا شيء هناك

– بعدها.. الإثنين الماضي .. قحت تجعل الجيش يتجارى في الخرطوم خوفاً من الإسلاميين ومن القوى الأخرى التي تصرخ من الجوع

– بعدها.. الإثنين أمس الأول قحت تجعل الجيش يغلق جسور العاصمة .. خوفاً من المظاهرات الجائعة

– واجتماع أمس الأول في كافوري.. صديق.. وعبدالله وإبراهيم والاجتماع يقرر شيئاً هو أيضاً نوع من الجري

.. الجري هرباً من الشعب

– فالجهة تقرر الإعلان عن إطلاق عشرين مليون دولار.. دعماً لكذا وكذا (وليس مهماً أن ينفذ الأمر أو لا ينفذ)

– وجهة أخرى تطلق إعلاناً أن (الكيزان يعدون لانقلاب)

– ثم اتفاق يجعل وزير الصحة يطلق التصريحات عن هجمة كورونا وأن 50% من العائدين من الخليج مصابون بها

– وتعليمات تجعل صحف الأمس تحمل سيلاً من أخبار الإصابات هذه

– وحتى لا يطالب أحد بمعرفة الحالات هذه وأين هي فإن التصريحات تقول إن القادمين (سجلوا بيانات مضللة ثم اختفوا)

……

….

– واتحاد المهنيين يعلن أمس الأول أن (قوش من أشد الناس عداوة للثورة)

– والقول هذا صواب تماماً لأنك اليوم لا تجد أحداً إلا وهو أشد الناس عداوة للثورة

– وزحف نحو التصريح الكامل بأن وباء كورونا يجتاح البلاد بالكامل

– والأمر هذا صحيح لأنه لا دواء.. ولا استعداد.. ولا مستشفى واحد في الدولة مؤهل لاستقبال حالة واحدة

واجتماع الدولة أمس الأول الذي يقول إن: إسحق فضل الله يكذب

– نقول له

: نتمنى أن يكون إسحق فضل الله يكذب عن

– ما بين عودة قوش.. التي ينكرها الاجتماع

– وحتى دفع تعويضات كول.. التي لا ينكرها أحد

– وإسحق فضل الله يتمنى أن يكون قوله كذباً حين يقول إنه لم يبق في البلد شيء.. وإن الصفوف.. وإن صعود الدولار إلى مائة وخمسين جنيهاً مجرد كذبة

– وإسحق فضل الله يتمنى أن يكون قوله كاذباً.. حين يقول إن الحلو .. جاهز للخطوة القادمة

– وإنه سوف يضرب قبل الخريف

– وإن شيئاً في الشرق أكثر خطورة يقترب

– كل هذا.. والاجتماع الحكومي ما يهمه هو إنكار ما يقوله إسحق فضل الله