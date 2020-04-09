أفعالٌ .. أفاعيلٌ .. مفاعيلُ.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت مصادرنا أن المؤتمر الاقتصادي المنعقد في 30 فبراير 2021 بقاعة المستحيل الكبرى بالخرطوم قد خرج بمقترحات الحلول التالية:

1- إما أن يمنحنا صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة باريس والخزانة الامريكية والاتحاد الأوروبي مئات المليارات كما فعلوا باليونان لحل الضائقة، ولكنهم للأسف (لن يفعلوا)

2- وإما أن يلغوا عنا الديون ويرفعوا اسم السودان من قائمة الارهاب ويطّبِعوا علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وتركنا نأكل من خشاش الأرض لنصبح من مساكين الدنيا الأحرار، ولكنهم (لن يفعلوا)

3- وإما أن ندخل في تحالف اقتصادي استراتيجي مع الدول النفطية العربية، منا الأرض والموارد والإنسان، ومنهم الرساميل والإدارة الفنية ومع علمهم بجدوى دراسات الجدوى، لكنهم (لن يفعلوا)

4- وإما أن بتحول هذا الشعب إلى ثلث من المزارعين، وثلث من الرعاة، وثلث من العلماء لمجابهة الواقع البائس والمستقبل المظلم، ولكنهم (لن يفعلوا)

5- وإما أن نفعل الذي لا نفعل أو لا نفعل الذي نفعل أو لا نفعل الذي لا نفعل لمجابهة اللافاعلية، ولكنهم (لن يفعلوا)