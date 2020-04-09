المريخ يشكو ثلاثي الاتحاد العام لكرة القدم رسمياً

شرع مجلس إدارة نادي المريخ في تقديم شكوى رسمية وعبر لجنته القانونية وفقاً لمصادر ضد ثلاثي الاتحاد العام لكرة القدم (نصر الدين حميدتي) نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية و(محمد جلال) رئيس اللجنة القانونية و(محمد سليمان حلفا) عضو اللجنة القانونية، على خلفية تصريحاتهم الأخيرة بشأن بطلان جمعية المريخ التي أجازت نظام النادي الأساسي الجديد.

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وتأتي الخطوة بحسب صحيفة الصيحة، حفاظاً على حقوق النادي وما اعتبره المجلس إساءة بالغة لجمعية المريخ وأعضائها بشأن الاتهام بالتزوير وفقاً ما أشارت شكواه، وأكد المريخ في الشكوى التي عنونها إلى الأمين العام، مخالفة المذكورين للنظام الأساسي لاتحاد الكرة، وطالب بتحويل الثلاثي إلى لجنة الانضباط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)