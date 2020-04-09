التاريخ: 09-أبريل-2020
292 مشاهدة
تظاهر المئات من المواطنين في شارع القصر وسط الخرطوم قابلة القصر الرئاسي، تحت لافتات الحراك الشعبي الموحد، رافعين شعار (تسقط بس) حاملين لافتات كتب عليها، ” لا للاستعمار الجديد”، “لا للتدخل الاقليمي في الشأن السوداني”.
و قال الحراك الشعبي الموحد (حشد)، أنهم خرجوا في تظاهرات للدفاع عن أبسط مقومات الحياة المفقودة الآن، مطالبين بإسقاط الحكومة و بحسب بيان تحصلت عليه (السوداني) أعلن الحراك عن إستئناف أنشطته الثورية الجماهيرية عبر المواكب والوقفات الاحتجاجية في العاصمة والولايات حتى تتحقق المطالب في إسقاط حكومة قوى الحرية و التغيير.
و أضاف: ” بلغت أوضاعنا المعيشية في البلاد مبلغ الغلاء مستحيل المنال ، وشلت حركة الإنتاج وعدنا إلى الحد الأدنى من الكفاف في سعينا إلى تدبير إحتياجاتنا الأساسية وضروريات الحياة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات بشارع القصر بالخرطوم تطالب بإسقاط الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.