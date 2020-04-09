التاريخ: 09-أبريل-2020
99 مشاهدة
دعا المحلل السياسي الحاج وراق، “قوى الحرية والتغيير” ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إلى إجراء معالجات عاجلة وسريعة تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خصوصاً مع تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، وأضاف أن هذه المعالجات لابد أن تبدأ بقطع الفروع الميتة في الطاقم الاقتصادي وإلا فإن كامل الشجرة مهددة بالذبول والموات.
وقال وراق في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إنه يستغرب من استمرار وزير، كوزير الزراعة، كما يستغرب من استمرار مكابرة وسوء أداء وزير المالية، ولا يمكن التغاضي عن ذلك في أية مؤسسة لديها نظام للمساءلة والمحاسبة، وأضاف أن الطاقم الاقتصادي الحالي فشل في إيقاف التدهور والخراب، فكيف يُرجى منه إعادة التأهيل والبناء، وقال إن تفاقم الأزمة مع احتمال الكارثة الصحية لا يحتمل التسويف أو المجاملات، كما لا يحتمل التلاوم بين “حمدوك” و”الحرية والتغيير”، فكلاهما مسؤول، ويجب أن يسارعا بإعادة النظر في الطاقم الاقتصادي ومراجعة مجمل الأداء التنفيذي والسياسي والتواصل مع الجماهير.
وأضاف وراق أنه من المعالجات العاجلة المطلوبة أن يسعى مجلس الوزراء إلى استقطاب أكبر دعم من الاتحاد الأوروبي الذي خصص مؤخراً ما لا يقل عن (15) مليار يورو للدول الفقيرة لمكافحة “كورونا”. وكذلك والأهم أن يسعى مجلسا السيادة والوزراء لمخاطبة السعودية والإمارات والكويت لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة ستة أشهر، حتى تستطيع البلاد التنفس وإجراء المعالجات المطلوبة على المديين المتوسط والطويل. وختم الحاج وراق قائلاً، إن مظاهرات مدني غير المصنوعة أمس أرسلت رسالة جدية لمؤسسات الحكم الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير”، وعليها أن تستلم الرسالة وترد عليها بأفعال ملموسة تشبه شجاعة الثوار لا تلكؤ وتلبُّك البيروقراطيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر وراق: الوضع لا يحتمل التلاوم بين “حمدوك” و”التغيير”.. ويجب قطع الفروع الميتة في الطاقم الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.