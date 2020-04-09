قانون ولائي يحظر التسلل عبر الحدود مع القضارف

أصدر والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم أمس قانوناً ولائياً خاصاً بمنع تسلل الأشخاص داخل حدود الولاية بسبب جائحة كورونا، وأمر بحظر تسلل أي شخص لداخل حدود الولاية دون إتباع القنوات الرسمية.

ووجه الوالي بعزل أي شخص يتسلل لمدة لا تقل عن أسبوعين في أحد مراكز الحجر الصحي وفقاً للضوابط الصحية، والسجن لمدة عام أو الغرامة مائة ألف جنيه وأن تسري العقوبات بالتتابع.

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واستند الوالي في إصدار القانون بحسب صحيفة السوداني، على الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ وحماية السلامة لعام 1997م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)