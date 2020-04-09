سودانى ينتحر بالقفز من الطابق الرابع فى الاسكندرية

التاريخ: 09-أبريل-2020
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أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، سوداني الجنسية، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، فيما أفادت التحريات أن المتوفي أقدم على الانتحار حزناً على وفاة والده.
وتلقى قسم شرطة ثان المنتزه بحسب المصرى اليوم إخطاراً من المستشفى الأميري الجامعي يفيد بوصول المدعو «خ.ح.ط»، سوداني الجنسية، مصاب بكسور بمختلف أنحاء الجسم ونزيف وتوفى فور وصوله إلى المستشفى.
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات أن المتوفي طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويقيم صحبة شقيقه.
وبسؤال شقيقه، قال إنه أثناء تواجده صحبة شقيقه بالشقة مكان سكنهما بالطابق الرابع، غافله وألقي نفسه من النافذة وسقط بالشارع جثة هامدة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب حزناً على وفاة والدهما.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق أمر المحامى العام بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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