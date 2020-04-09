مزراعون: حرائق القمح المتكررة استهداف ممنهج من قبل الدولة العميقة

وصف مزارعون بمشروع الجزيرة ظاهرة حرائق القمح المتكررة بـ”الاستهداف الممنهج” من قبل الدولة العميقة وأذيال حزب المؤتمر الوطني المحلول وأكدوا أنها تهدف لإفشال “الثورة”

وقال عضو لجنة طوارئ إنقاذ الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة ،مالك عبد العزيز لصحيفة الجريدة، إن النظام البائد يريد إفشال الثورة ،بوضع العراقيل أمام المجهودات الكبيرة لتوفير المخزون الاستراتيجي من محصول القمح المنتج محلياً ، وأضاف لذلك كانت حرائق محصول القمح في عدد من الأقسام وزاد رغم القبض على “الجناة” في حريق جنوب الجزيرة إلا أن بعض البلاغات تقيد ضد مجهول، وأكد مالك أن الدولة العميقة بالمشروع تسعى لعرقلة وإفشال الحصاد و إدخال المزارعين في اشكالات بحرق محصولهم .

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ومن جهته قال عضو تحالف أبناء الجزيرة والمناقل الشيخ الرفاعي كل الظروف التي مر بها المزارعين للتحضير للعروة الشتوية كانت مرهقة ، خاصة في الحصول على التمويل وتوفير المدخلات ، ووصف سلوك الجهات التي تقوم بتمويل العروة الشتوية بالمعوق خاصة من قبل البنك الزراعي الذي ساهم في تأخير المزارعين عن التحضير للعروة الشتوية في وقت مبكر ، ورجح وقوف الدولة العميقة داخل البنك الزراعي والمؤسسات المحيطة به خلف ذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)