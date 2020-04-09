مواطنون يستنكرون قرار فرض حظر التجوال الشامل

التاريخ: 09-أبريل-2020 فى : أخبار 386 مشاهدة أستنكر عدد من المواطنين اتجاه السلطات لإصدار قرار حظر تجوال شامل في ظل الظروف والأوضاع المعيشية القاسية التي يكابدونها. Advertisements وقال: أحمد حسن لـصحيفة الجريدة: لا يمكن تطبيق القرار في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسيه كالخبز ، لافتاً إلى استمرار معاناة المواطنين أمام المخابز لساعات طوال من أجل الحصول على الخبز وتساءل من أين نأتي باحتياجاتنا اليومية إذا لجأت السلطات إلى قرار الحظر الشامل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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