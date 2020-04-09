التاريخ: 09-أبريل-2020 فى : أخبار 577 مشاهدة تشهد أسعار الدولار بالسوق الموازي تذبذباً وقلة في المعروض مقابل ارتفاع في الطلب. Advertisements وقال بعض تجار العملة بالخرطوم لمصادر أمس، إن الأسعار متباينة ومتأرجحة بجانب ضعف حجم العرض وزيادة الطلب. ولفت التجار بحسب صحيفة السوداني، لاستمرار الحملات الأمنية عليهم، مبينين أن سعر شراء الدولار استقر في (140) جنيهاً والبيع (141) جنيهاً، أما سعر شراء الريال (34-34.5) جنيه، والبيع (35) جنيهاً وأشاروا إلى تسبب ضعف الوارد في السوق في ارتفاع بصورة أكبر. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يشهد تذبذباً في السوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.