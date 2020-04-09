الجيش: نفذنا الأوامر بالاستيلاء على مقر تابع لوزارة الري

نفى الجيش أمس استيلاء قواته على مقر دراسات تابع لوزارة الري والموارد المائية وأفاد أنه “نفذ توجيهات وصلته” دون أن يسمي الجهة التي أمرت بالخطوة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن بحسب صحيفة الجريدة، ،”ليس لدينا علاقة بالاستيلاء على مقر الدراسات التابع لوزارة الري والموارد المائية، وهي مسألة تخص مجلس السيادة والجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء”.وأضاف، “القوة التي استلمت المقر وحرسته، نفذت ما كُلفت به ليس إلا”. وتابع، “لذلك نحن صمتنا عن الموضوع، ولم نعلق بشأنه”.

ولم يوضح الحسن الجهة التي أصدرت التكليف بالاستيلاء على المقر.وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين الماضي، “استولت قوة من الجيش على مركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات، ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم”.وأشار البيان، إلى أن “القوات أبلغت مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، في 9 يناير الماضي، أن خطوة الاستيلاء جاءت بتوجيهات من مجلس السيادة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)