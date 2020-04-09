لجان مقاومة بري: دخلنا مقر قيادة الجيش بدون تنسيق مع جهاز الأمن

كشفت لجان مقاومة بري وحركة الوعي الثوري عن معلومات جديدة تخص دخولهم مقر قيادة الجيش يوم 6 أبريل.

Advertisements

وقال عضو حركة الوعي الثوري بولاد سودان جابر سيد لصحيفة الجريدة، إن لجان مقاومة بري والحراك الثوري هي من المجموعات الأولى التي دخلت ميدان الاعتصام دون أي تنسيق مع جهاز الأمن وأن يكون قد فتح لهم أي مسارات للدخول للقيادة ، وأضاف ، بل بالعكس جهاز الأمن استخدم ضدنا الرصاص الحي و«البمبان» في شارع المعرض وصينية بري، وزاد جهاز الأمن والشرطة تمركزا في حدائق السلام، لكن هدير المواكب شرقاً وغرباً شتت شملهم ، وفند بولاد حديث القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة وقال لم نر وداعة في ذلك اليوم على الإطلاق وحتى الأيام التي تلت يوم ست أبريل ، مؤكداً بأن هذه الثورة قادت نفسها بنفسها.

وتساءل بولاد من أين أتى محمد وداعة بهذا الحديث؟ ، وقال إن محمد وداعة ليس من الذين كانوا في أوائل الصفوف يوم 6 أبريل. واعتبر الغرض من حديثه الظهور كقائد للثوار عند دخولهم القيادة ، وزاد ، دخلنا القيادة بتضحيات الثوار ودمائهم ولم تكن هناك قيادة . وأعلن بولاد عن وجود عدد وافر من الشهود يمكن أن يدلوا بشهاداتهم ويكذبون وداعة ، وطالب بولاد وداعة بالاعتذار أو سيلجأون للقضاء، وأضاف، نملك فيديوهات تؤكد أننا دخلنا القيادة بمفردنا من غير تنسيق مع أحد وسط وميض من نيران جهاز الأمن.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)