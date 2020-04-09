مكارم بشير: عدت أكثر حيوية ولا يهمني ما يردده البعض

أكدت الفنانة مكارم بشير أنها عادت مرة أخرى للبرنامج بإرادتها بعد أن أعلنت انسحابها وذلك لمواصلة تسجيل ما تبقى من حلقات (أغاني وأغاني)، مشيرة إلى أنها عادت أكثر قوة ولن تترك الفرصة للشمات الذين لا يريدون الاستمرارية للبرنامج،
مختتمة حديثها بحسب صحيفة السوداني، بأنها مهتمة الآن بما ستقدمه من أغنيات ولا يهمها لما يقال عنها بقدر اهتمامها لفنها.
من جانبها واصلت الفنانة هدى عربي وبقية الفنانين تسجيل ما تبقى من حلقات برنامج (أغاني وأغاني) بقيادة مقدم البرنامج السر قدور، وأكدت المطربتان بأنهما عادتا أكثر نشاطاً وحيوية في أجواء تسودها روح المحبة والتسامح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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