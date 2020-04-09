الجنرال يلتقي بفناني (أغاني وأغاني).. ماذا قال..؟!

التقى الجنرال حسن فضل المولى مدير قناة النيل الأزرق السابق بكل الفريق العامل ببرنامج (أغاني وأغاني).. (فنانين، موسيقيين، فنيين) وخاطبهم وقال يجب ألا يتوقف البرنامج بتوقف الأشخاص أو خروج أحد منه، وذلك لأن البرنامج يحمل قيمة رسالية خالدة، يتم من خلالها التوثيق لعدد من الحقبات الفنية المختلفة بالبلاد.
وأضاف الجنرال قائلاً بحسب صحيفة السوداني، إن استمراركم في البرنامج يجئ وفاءً وعرفاناً لعدد من كبار الفنانين والشعراء والملحنين الذين سجلتم لهم تلك الحلقات وستسجلون للبقية ويجب ألا تخذلوا متابعيكم ومشاهدينكم الأكارم، وذلك حباً واحتراماً للكبار الذين وثقتم لهم في عدد من الحلقات أمثال فضل الله محمد وصلاح بن البادية وعبد الرحمن مكاوي وحكمت يس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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