وزير الصحة: بعض المُخالطين لمصابين بـ”كورونا” يرفضون الفحص

التاريخ: 09-أبريل-2020
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن رفض بعض المخالطين للخضوع لفحص ”كورونا”. وكشف وزير الصحة أكرم التوم عن هجوم عنيف تتعرض له الفُرق الطبية المخصصة لجلب عينات من أفراد مخالطين لحالات مصابة بالوباء.
في السياق قال التوم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الكوادر الطبية في السودان تعمل في ظروف سيئة جداً، مشيراً إلى أن وزارته لا تملك ”كمامات” أو ألبسة واقية لحماية الكوادر الطبية من خطر ”كورونا”، منوهاً إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الكوادر من الاعتداءات المتكررة بالمرافق الصحية من قِبل مرافقي المرضى.
ودعا الوزير المواطنين لاحترام الكوادر الطبية وحمايتها من أية انتهاكات يتعرضون لها، منبهاً إلى أن السودان أضحى دولة قانون وعلى كل مواطن تضرر من طبيب عن قصد أن يُدون في مواجهته بلاغاً لدى النيابة ويسترد حقه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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